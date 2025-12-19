James Cameron è pronto a lasciare Avatar

HQ

Sembra che James Cameron si stia stancando un po' delle giungle aliene e delle persone molto alte e blu. Mentre Avatar: Fire & Ash riporta le persone su Pandora questo fine settimana, sembra che siamo in un momento decisivo per il franchise, dato che il suo regista sta valutando se ritirarsi.

Parlando con The Hollywood Reporter, Cameron ha detto di essere pronto a superare Avatar. "Questa può essere l'ultima. C'è solo una [domanda senza risposta] nella storia," ha detto. "Potremmo scoprire che l'uscita di Avatar 3 dimostra quanto sia ridotta l'esperienza cinematografica oggi, oppure potremmo dimostrare che è forte come mai — ma solo per certi tipi di film. Ora è una questione di lancio di moneta."

"Sento di essere a un bivio. Voglio che sia un successo clamoroso — che quasi mi spinge a continuare e fare altri due film di Avatar? O voglio che fallisca abbastanza da giustificare il fatto di fare qualcos'altro?" continuò.

Anche se Avatar 4 e 5 dovessero essere approvati, Cameron è interessato a lavorare su altri progetti. Ha in lavorazione un adattamento di The Devils insieme allo scrittore Joe Abercrombie, e ha anche in arrivo il film Ghosts of Hiroshima. Come alcuni fan di Cameron si lamentano del fatto che abbia passato decenni della sua vita a Pandora, sembra che Cameron sia pronto a provare nuovi mondi per cambiare.