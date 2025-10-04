James Cameron: "Il futuro di Avatar dipende dal successo di Fire & Ash"

HQ

James Cameron ha dichiarato apertamente che il futuro del franchise di Avatar dipende da quanto bene il film in uscita, Avatar: Fire & Ash, si comporterà commercialmente. In un'intervista con Variety, ha sottolineato che il film deve guadagnare profitti sostanziali affinché la serie continui, altrimenti potrebbero non esserci più sequel.

Durante la conversazione, Cameron ha osservato che Fire & Ash sarà molto probabilmente redditizio, ma la domanda è se sarà abbastanza redditizio da giustificare ulteriori puntate. Era chiaro che il futuro di Avatar 4 e 5 è tutt'altro che garantito, anche se gli piacerebbe continuare ad espandere l'universo.

Cameron ha paragonato il processo di realizzazione del film a "un banchetto servito a un pubblico globale, a prezzi dei biglietti che difficilmente differiscono da produzioni più piccole e molto più economiche". Le aspettative finanziarie sono enormi e gli enormi costi associati ad Avatar devono generare un ritorno proporzionato.

Tuttavia, Cameron ha rassicurato i fan che Avatar: Fire & Ash è progettato per fornire una conclusione adeguata – non un cliffhanger – anche se la porta rimane aperta per progetti futuri.

Il primo Avatar ha incassato quasi 3 miliardi di dollari e anche il suo sequel, La via dell'acqua, ha ottenuto ottimi risultati con circa 2,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. E secondo Cameron, questi sono i numeri necessari per giustificare il mantenimento in vita di Pandora sul grande schermo.

uscirà nelle sale il 17 dicembre e se la saga continuerà dipenderà interamente da come risponderà il pubblico.Avatar: Fire & Ash

