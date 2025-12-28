James Cameron: Matt Damon non ha mai ricevuto un ruolo in Avatar

HQ

James Cameron ha ora posto fine a uno dei miti più persistenti di Hollywood. In una nuova intervista con The Hollywood Reporter respinge l'affermazione secondo cui a Matt Damon fu offerto un ruolo nel primo Avatar, e quindi rifiutò una somma considerevole di denaro.

"Non gli è mai stato offerto il ruolo"

Damon ha già dichiarato (in interviste risalenti al 2019) di aver ricevuto un'offerta per il ruolo di Jake Sully nell'originale del 2009 – insieme a un incredibile dieci per cento dei ricavi lordi del film – ma Cameron sostiene che non ci fu mai un'offerta formale. La conversazione era ancora nella fase di pianificazione, dato che Damon era già impegnato in The Bourne Ultimatum.

Cameron inoltre non capisce da dove Damon abbia preso quella cifra del "dieci per cento del ricavo lordo" e dice:

"Se, nella sua mente, fosse stato questo che ci sarebbe voluto per fargli fare Avatar, allora non sarebbe successo. Fidati di me"

Alla fine, il ruolo andò a Sam Worthington, e Avatar divenne il film con il maggior incasso di tutti i tempi. E così è stato.