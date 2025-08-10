James Cameron mette in guardia dall'apocalisse in stile Terminator

HQ

L'IA è un salvatore o un lupo travestito da agnello? Dipende da chi lo chiede, ma James Cameron sta ora avvertendo che se l'intelligenza artificiale è integrata nelle armi e nella guerra, c'è un serio rischio che possa portare al giorno del giudizio, un futuro distopico non dissimile da quello raffigurato nei suoi film di Terminator. In un'intervista a Rolling Stone, il regista ha dichiarato:

"Penso che ci sia ancora il pericolo di un'apocalisse in stile Terminator in cui si mette insieme l'IA con i sistemi d'arma, anche fino al livello dei sistemi d'arma nucleare, del contrattacco della difesa nucleare, tutto il resto. Poiché il teatro delle operazioni è così rapido, le finestre decisionali sono così veloci, ci vorrebbe una super-intelligenza per essere in grado di elaborarle, e forse saremo intelligenti e terremo un essere umano nel giro".

In altre parole, nelle guerre future, il ritmo e la precisione del processo decisionale potrebbero richiedere una superintelligenza, ma la supervisione umana sarà ancora essenziale per evitare la catastrofe.

Allo stesso tempo, Cameron utilizza l'intelligenza artificiale nelle sue riprese cinematografiche e siede nel consiglio di amministrazione di Stability AI. Vede la tecnologia come un modo per ridurre i costi degli effetti speciali senza sostituire i lavoratori umani. Rimane anche scettico sul fatto che l'intelligenza artificiale possa davvero sostituire gli sceneggiatori, dal momento che le esperienze e le emozioni umane non possono essere replicate da un algoritmo.

Quindi, cosa ne pensi del futuro dell'umanità insieme alla crescita esplosiva dell'IA?