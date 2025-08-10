Italiano
James Cameron mette in guardia dall'apocalisse in stile Terminator

Il leggendario regista avverte che combinare l'intelligenza artificiale con le armi potrebbe innescare un'apocalisse in stile Terminator nella vita reale.

L'IA è un salvatore o un lupo travestito da agnello? Dipende da chi lo chiede, ma James Cameron sta ora avvertendo che se l'intelligenza artificiale è integrata nelle armi e nella guerra, c'è un serio rischio che possa portare al giorno del giudizio, un futuro distopico non dissimile da quello raffigurato nei suoi film di Terminator. In un'intervista a Rolling Stone, il regista ha dichiarato:

"Penso che ci sia ancora il pericolo di un'apocalisse in stile Terminator in cui si mette insieme l'IA con i sistemi d'arma, anche fino al livello dei sistemi d'arma nucleare, del contrattacco della difesa nucleare, tutto il resto. Poiché il teatro delle operazioni è così rapido, le finestre decisionali sono così veloci, ci vorrebbe una super-intelligenza per essere in grado di elaborarle, e forse saremo intelligenti e terremo un essere umano nel giro".

In altre parole, nelle guerre future, il ritmo e la precisione del processo decisionale potrebbero richiedere una superintelligenza, ma la supervisione umana sarà ancora essenziale per evitare la catastrofe.

Allo stesso tempo, Cameron utilizza l'intelligenza artificiale nelle sue riprese cinematografiche e siede nel consiglio di amministrazione di Stability AI. Vede la tecnologia come un modo per ridurre i costi degli effetti speciali senza sostituire i lavoratori umani. Rimane anche scettico sul fatto che l'intelligenza artificiale possa davvero sostituire gli sceneggiatori, dal momento che le esperienze e le emozioni umane non possono essere replicate da un algoritmo.

Quindi, cosa ne pensi del futuro dell'umanità insieme alla crescita esplosiva dell'IA?

