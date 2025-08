James Cameron non lascerà Pandora tanto presto

HQ

Anche se James Cameron non ha fatto molto oltre a dirigere i Puffi dello spazio blu negli ultimi 30 anni, non sembra essere stanco di Pandora o dei suoi abitanti. Semmai, è più eccitato che mai, il che è impressionante, considerando che ha più o meno dedicato tutta la sua vita alla sua saga spaziale da quando Titanic è uscito nei cinema nel 1997.

Nonostante le precedenti speculazioni sulla cessione della sedia da regista, Cameron ora conferma che intende rimanere al timone.

"Voglio dire, non c'è motivo per non farlo. Sono in salute, sono a posto. Non ho intenzione di escluderlo. Voglio dire, devo farlo in modo vigoroso, per gestire il tipo di volume ed energia del lavoro per altri sei o sette anni".

L'uomo, dopo tutto, ha 71 anni, e in precedenza ha mostrato una certa umiltà nell'impegnare altri sei o sette anni della sua vita con Avatar. Ma non è qualcosa che teme. Le collaborazioni passate in cui ha ceduto le redini – come con Alita: Battle Angel – sono andate bene, secondo lui.

Resta da vedere cosa significhi questo per il suo dramma su Hiroshima, dato che tutta l'attenzione in questo momento è sui sequel di Avatar.

Sei entusiasta di Avatar 3?