James Cameron rivela perché sta adattando The Devils

James Cameron sembra aver avuto un po' di aria in poppa, ultimamente. Dopo essere sembrato essere bloccato su Pandora fino a quando non avrà superato gli ottant'anni, Cameron ha annunciato che realizzerà due film basati su libri, uno dei quali è un adattamento di The Devils di Joe Abercrombie.

Parlando con Empire, Cameron ha rivelato che ha dovuto semplicemente acquistare i diritti dell'adattamento dopo aver letto il libro. "È pazzesco. L'intera faccenda è fuori di testa. Stavo letteralmente leggendo parti del libro ad alta voce a mia moglie Suzy", ha detto. "E mi è venuto in mente: 'Mi piace così tanto questo libro, dovrei semplicemente comprarlo'. "

The Devils sarà sicuramente un film diverso da quello che Cameron ha fatto in passato, e non solo a causa dei lupi mannari, dei pirati, degli elfi carnivori e altro ancora. "Non ha il tipo di coscienza che ha Avatar, ma non so se sia una brutta cosa. [Hiroshima] è un film che fai perché devi. The Devils è un film che fai per divertimento", ha detto Cameron.

The Devils è attualmente in lavorazione insieme ad Avatar 4 e 5. Inoltre, Cameron sta anche lavorando per portare sul grande schermo l'opera di saggistica Ghosts of Hiroshima di Charles Pellegrino.