James Cameron sta sviluppando un nuovo film di Terminator, ma sta lottando per scriverlo

Terminator, Skynet, sembravano tutti così lontani quando Arnold andava in giro a chiedere vestiti, stivali e moto a un ragazzo. Tuttavia, viviamo nell'era dell'intelligenza artificiale, come molti fratelli della tecnologia ci tengono a dirci, il che può rendere un po' complicato scrivere un film sull'intelligenza artificiale. Almeno, questo è il caso se sei James Cameron.

Parlando con la CNN (tramite The Playlist), Cameron ha rivelato che sta sviluppando un altro film di Terminator, insieme al suo prossimo progetto Avatar e a un film che descrive gli eventi di Hiroshima. Tuttavia, Cameron non riesce a definire una storia per il film.

"In questo momento sono a un punto in cui ho difficoltà a scrivere fantascienza. Ho il compito di scrivere una nuova storia di Terminator. Non sono stato in grado di iniziare molto lontano perché non so cosa dire che non sarà superato da eventi reali", ha detto. "Viviamo in un'epoca di fantascienza in questo momento".

Non si sa come questo nuovo film si inserirà nella trama generale dell'universo di Terminator, ma sembra che Cameron non sia del tutto sicuro nemmeno su questo. Le voci di un reboot circolano da un po' di tempo, ma fino a quando Cameron non saprà come ricreare di nuovo la malvagia storia dell'IA non vedremo nulla di questo nuovo Terminator.