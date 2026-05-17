James Cameron vuole rendere i film di Avatar più veloci ed economici

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I film di Avatar hanno incassato un sacco di soldi, ma sono anche costati una cifra esorbitante da produrre, e in una recente intervista, James Cameron spiega che ora vuole trovare una strada più sostenibile dal punto di vista finanziario.

Ma non si tratta solo di soldi. La produzione deve anche avvenire più velocemente e, secondo il regista, si tratta di trovare un modo più intelligente di lavorare. Cameron crede di avere un'idea su come fare, ma dice che ci vorrà almeno un anno per capire tutto.

Cameron spiega che:

"Stiamo valutando alcune nuove tecnologie per cercare di farle in modo più efficiente. Perché sono orribilmente costose e richiedono molto tempo. Voglio farli in metà tempo per due terzi del costo. Quindi ci vorrà circa un anno per capire come fare"

Se tutto andrà secondo i piani, il quarto e il quinto film di Avatar debutteranno rispettivamente nel 2029 e nel 2031.

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