James Gunn abbatte le speranze per Battinson nel DCU

Mentre ci sono un sacco di persone che vogliono che Robert PattinsonThe Batman si unisca al Superman di David Corenswet in un film futuro (ho scritto un intero articolo su di esso la scorsa settimana), sembra che James Gunn e Matt Reeves abbiano altri piani.

Parlando con Entertainment Tonight al Comic-Con lo scorso fine settimana, a James Gunn è stato chiesto se il Batman di Robert Pattinson sarebbe stato in grado di unirsi al DCU in un secondo momento. "L'ho già detto, ne abbiamo già parlato... non è quello che sta succedendo in questo momento", ha detto Gunn. "Sai... Tutto è in divenire, quindi capiremo cosa faremo dopo".

Ci sono molti piani in cantiere per portare altri grandi nomi nel DCU. Il film di Wonder Woman sta per essere accelerato. Supergirl è in arrivo l'anno prossimo. Lanterna Verde arriverà tramite la serie TV Lanterns. Quindi, Batman potrebbe essere più di un ripensamento in questo momento, dato che Gunn non vuole pestare i piedi a Reeves presentando un altro Batman agli spettatori.

Naturalmente, ci sono molte persone che non vogliono Battinson nel DCU. Coloro che trovano il suo personaggio in The Batman più di un ragazzino emo, e credono che un Batman più ingombrante dovrebbe essere quello che combatte al fianco di Superman.