James Gunn: "Adria Arjonab sarebbe un grande Wonder Woman "

Quando Peter Safran e James Gunn hanno svelato i loro piani per il nuovo universo cinematografico DC, che inizia davvero l'11 luglio con la premiere di Superman, mancava un personaggio iconico: Wonder Woman.

Di recente, è stato rivelato che Gunn non ha dimenticato l'eroina e sta attualmente lavorando a un film in uscita. Ma... chi interpreterà il personaggio dopo Gal Gadot? Dopotutto, non è facilissimo trovare qualcuno più adatto al ruolo dell'ex soldato israeliano alto 178 centimetri, estremamente in forma e in forma.

Di recente, si è ipotizzato che Adria Arjona (che ha interpretato l'ultima volta Bix Caleen in entrambe le stagioni di Andor) potrebbe aver ottenuto il ruolo dopo che si è notato che James Gunn ha improvvisamente iniziato a seguirla su Instagram. In un'intervista con Extra, a Gunn è stato chiesto di questo, e ha risposto:

"Seguo Adria su Instagram, ma tutti sono usciti [e hanno detto], 'L'ha appena seguita, significa che è Wonder Woman '".

Detto questo, Gunn, che ha già lavorato sia con Arjona che con Peter Safran in The Belko Experiment, ha ammesso che sarebbe stata adatta per il ruolo:

"Sarebbe una grande Wonder Woman, a proposito."

Non è la prova di nulla, ovviamente, ma almeno possiamo dire che questa è la prima volta che Gunn ha detto esplicitamente che qualcuno sarebbe adatto per Wonder Woman dopo che è stato confermato che sta lavorando a un nuovo film. Il fatto che anche lui la conosca da prima potrebbe aumentare le possibilità.

Ma... Indipendentemente da questa speculazione. Cosa ne pensi, ha ragione Gunn, Adria Arjona sarebbe un buon Wonder Woman ?

Tinseltown / Shutterstock.com

