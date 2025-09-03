James Gunn annuncia Man of Tomorrow, sequel di Superman per il 2027

Superman è stato uno dei successi dell'estate. Sebbene non sia stato un enorme successo al botteghino, il film è stato amato sia dalla critica che dal pubblico e ha portato una ventata d'aria fresca nell'universo cinematografico della DC Comics e nei film dei fumetti in generale. Il seguito, per così dire, di Supergirl, uscirà il prossimo anno, ma ora sappiamo che nel 2027 seguirà un vero e proprio sequel di Superman: Man of Tomorrow.

James Gunn, regista di Superman nonché capo creativo del nuovo universo cinematografico DC, lo ha annunciato con una speciale illustrazione di Jim Lee, che mostra Superman (e nello specifico la versione di David Corenswet) così come il Lex Luthor di Nicolas Hoult con una tuta da guerra kryptoniana, stuzzicando un combattimento corpo a corpo tra i due personaggi.

Il titolo del film sembra essere "Man of Tomorrow", anche se vedremo se sarà definitivo (Superman era conosciuto come Superman Legacy). La buona, grande notizia, è che la data di uscita del film è molto vicina: il 9 luglio 2027, solo due anni dopo il primo e un anno dopo Superman.