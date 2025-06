James Gunn anticipa che Robert Pattinson sarà il Batman del DCU

Mentre c'è molta eccitazione per il DCU di James Gunn, anche il nuovo universo in arrivo ha creato un po' di confusione. Alcuni dei personaggi di Gunn, come Peacemaker, rimarranno canonici, mentre altri verranno riavviati completamente. Poi, c'è la questione di Batman.

Inizialmente, sembrava che avremmo visto un altro cast di Batman per i progetti DCU, mentre Robert Pattinson avrebbe anche interpretato The Batman nella trilogia di Matt Reeves. Parlando con EW, James Gunn sembra suggerire che - almeno in questo momento - l'unico Batman del DCU è Robert Pattinson.

"No... Beh, abbiamo scelto Robert Pattinson, quindi è ancora lì", ha detto Gunn, quando gli è stato chiesto se avrebbe scelto il Batman del DCU. "Ma è ancora importante. Quello che Matt sta facendo è ancora molto importante, nonostante tutte le storie dicano il contrario. Dovremmo vedere quella sceneggiatura a breve e non vedo l'ora".

Gunn ha anche detto che avrebbe visto la sceneggiatura di The Batman: Part II questo mese se tutto va secondo i piani. Anche se ha notato che il mondo di Reeves si svolge negli Elseworlds del DCU, senza che venga scelto un altro Batman, forse potremmo vedere il Batman di Pattinson combattere al fianco degli altri membri del DCU abbastanza presto.