James Gunn chiude le recenti voci sul casting di Maxima in Superman: Man of Tomorrow

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Recentemente, è iniziata a circolare una voce secondo cui James Gunn stava esplorando l'inserimento di Adria Arjona, Ella Purnell o Marisa Abela nei panni di Maxima nel prossimo Superman: Man of Tomorrow, un trio di opzioni che ha portato a molti titoli di prima pagina. La storia originale è stata scoperta da The Hollywood Reporter e ha rapidamente preso successo, ma chiaramente era fuori dal bersaglio.

Lo diciamo perché Gunn ha poi parlato su Threads di questa voce e l'ha completamente smascherata. Il co-capo dei DC Studios ha sottolineato che il rapporto era "una stronzata" e che, pur conoscendo Arjona grazie al lavoro insieme a The Belko Experiment, "non ha mai incontrato" né Purnell né Abela.

Quindi, forse non dovremmo aspettarci di vedere nessuna di queste tre attrici nel prossimo sequel. Quello che questa smentita fa, però, è lasciare la porta aperta per Arjona per diventare Wonder Woman, qualcosa di cui Gunn aveva già parlato come "perfetta".