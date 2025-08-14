James Gunn commenta se Margot Robbie interpreterà Harley Quinn del DCU

James Gunn ha commentato se vedremo l'attrice Margot Robbie riprendere il ruolo di Harley Quinn nella sua versione del DCU. Da Suicide Squad nel 2016, Robbie ha interpretato la spalla psicotica del Joker in diversi progetti e rimane uno dei casting preferiti dai fan per la sua parte di Harley.

Tuttavia, Gunn è rimasto un po' timido quando ha parlato con Entertainment Weekly del ritorno di Robbie. "Questo sarà rivelato in futuro", ha detto. Ma Gunn ha anche rivelato che vuole riportare un altro membro della Suicide Squad in Bloodsport ad un certo punto. "Sono sempre alla ricerca di un posto dove mettere Bloodsport e capirlo. Quindi vedremo cosa succede".

Robbie ha lavorato con Gunn in The Suicide Squad del 2021, e il co-capo del DCU sembra voler tenere in giro gli attori con cui ha lavorato per progetti futuri, ma considerando che Robbie è una delle attrici più ricercate di Hollywood in questo momento, non saremmo sorpresi se la programmazione significasse che una nuova Harley è in programma.

Lady Gaga ha interpretato una versione del personaggio nel sequel di Joker dello scorso anno, ma considerando la performance poco brillante al botteghino di quel film e la sua nota separazione da qualsiasi altro progetto DC, dubitiamo che farà un ritorno.