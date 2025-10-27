James Gunn conferma che la sceneggiatura di Waller è in lavorazione

HQ

La seconda stagione di Peacemaker si è recentemente conclusa e, secondo il creatore della serie e capo della DC James Gunn, sembra essere l'ultima, almeno per il prossimo futuro. Detto questo, non abbiamo visto l'ultimo di Peacemaker o i suoi amici della serie.

Al contrario, Gunn ha detto più volte che saranno importanti in futuro, il che presumibilmente include l'imminente sequel di Superman Man of Tomorrow (è già stato confermato che il finale avrebbe portato a quel film - e ora che l'abbiamo visto, possiamo immaginare perché). Un altro esempio è la prossima serie Waller, che è strettamente intrecciata con la storia di Peacemaker.

L'idea era che sarebbe uscito prima della seconda stagione di Peacemaker, ma non è successo. Fortunatamente, questo non significa che sia stato accantonato. In un'intervista con Emergency Awesome (grazie, Yahoo), Gunn dice che la sceneggiatura è in fase di lavorazione e che la serie riguarderà ciò che la Waller ha fatto durante la sua assenza, fino a Man of Tomorrow.

Se non abbiamo visto Peacemaker e gli altri prima di allora, possiamo aspettarci di vederli a Waller. Viola Davis dovrebbe tornare nei panni del personaggio titolare, che ha interpretato per la prima volta in Suicide Squad nel 2016 e da allora ha interpretato nel sequel The Suicide Squad, Black Adam, Peacemaker e Creature Commandos - ed è probabile che continui ad apparire di tanto in tanto, anche nella sua serie.