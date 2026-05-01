James Gunn conferma che Lanterns debutterà a HBO Max questo agosto

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Recentemente, sono iniziati a circolare alcuni articoli secondo cui la serie televisiva di DC Studios, Lanterns, avrebbe debuttato su HBO Max questo agosto. Tuttavia, in quel momento, nessuna informazione ufficiale era stata condivisa né da Warner Bros., né da DC Studios, né da HBO. Ora questo è cambiato.

Il co-responsabile di DC Studios, James Gunn, ha confermato sui social media che Lanterns debutterà ufficialmente su HBO Max il 16 agosto. Questo significa che ora è anche confermato che sarà il prossimo progetto dell'Universo DC a seguire Supergirl, dopo l'uscita nelle sale a fine giugno. In effetti, si profila che saranno alcuni mesi piuttosto intensi per i fan dell'Universo DC, dato che Clayface seguirà Lanterns, probabilmente arrivando dopo che la serie avrà terminato di pubblicare i suoi episodi, dato che Clayface è previsto per una prima a metà-fine ottobre.

Per ulteriori contenuti da Lanterns, puoi trovare qui sotto l'ultimo trailer della serie, che offre un assaggio di ciò che la narrazione offrirà e di come lo show vedrà la partecipazione di diversi membri del Green Lantern Corps, tra cui Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan, Aaron Pierre come John Stewart e il ritorno di Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner. L'iconico cattivo e membro del Yellow Lantern Corps Sinestro è anch'esso atteso, con Ulrich Thomas nel ruolo.