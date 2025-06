James Gunn conferma che unWonder Woman nuovo film è in fase di sviluppo

Il film pandemico Wonder Woman 1984 è stato l'ultimo chiodo nella bara per Gal Gadot e la donna amazzone di Themiscyra, tuttavia, le recensioni negative e il fatto che il film sia stato un grave fallimento finanziario per la DC non sono qualcosa che infastidisce James Gunn.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, il capo della DC ha ora confermato che i lavori su unWonder Woman nuovo film sono iniziati. Farà parte della nuova DC Universe e non avrà nulla a che fare con la serie HBO Paradise Lost, che è "una cosa a sé stante" secondo lo stesso Gunn.

"Stiamo lavorando su Wonder Woman. È in fase di scrittura proprio ora".

Come nel caso di Superman, sarà un nuovo inizio per Wonder Woman, e non c'è questione che Gadot riprenda il ruolo. Gunn ha anche tenuto a sottolineare che Diana Prince è una pietra miliare molto importante del nuovo universo che sta cercando di costruire.

Chi ti piacerebbe vedere nel ruolo del prossimo Wonder Woman ?