James Gunn dice che il casting di Batman è più facile che del casting Superman

Ci sono pochi argomenti che riguardano i fan del DCU più della questione di Batman in questo momento. Mentre Matt Reeves continua a forgiare il suo percorso con The Batman e il suo universo, la gente è in attesa di vedere cosa farà James Gunn con il Crociato Incappucciato.

Parlando al podcast 2 Bears, 1 Cave (a circa 51 minuti), Gunn ha parlato dei problemi associati a Batman. Ha aperto parlando di quanti fan vogliono così tante cose diverse, come i disegni dei colori blu e grigio o gli occhi bianchi nel cappuccio. "Nessuna di queste cose è importante per me... ciò che conta è il personaggio e la storia e penso che ora abbiamo una storia davvero molto buona per quello che sta succedendo con Batman", ha spiegato Gunn.

Gunn ha anche aggiunto che l'attore di Batman è molto più facile da scritturare rispetto a quello diSuperman. "Batman indossa una maschera. Batman non ha la faccia di Batman, come la cosa dei nostri Superman è che tutti hanno avuto Superman faccia... Questo è un tipo specifico di cosa perché le persone hanno un'idea di come appareSuperman dai fumetti", ha detto Gunn.

Batman è noto per avere un aspetto diverso ogni volta che qualcuno indossa il mantello e il cappuccio. Da Battinson a Batfleck a Bale, abbiamo avuto attori in qualche modo simili in termini di volto, ma le build sono state piuttosto diverse per ciascuno. Stiamo ancora aspettando di vedere chi Gunn porterà come suo Batman nel DCU, ma non possiamo immaginare che aspetteremo ancora a lungo.