James Gunn dice che "l'altezza estrema" non è importante quando si lancia Wonder Woman

Dopo che inizialmente sembrava che avremmo dovuto aspettare molto tempo per un film Wonder Woman , che non è stato nemmeno incluso quando i nuovi capi del film DC James Gunn e Peter Safran hanno presentato la prima ondata di progetti DC, sembra che la DC abbia cambiato idea.

È noto da tempo che Ana Nogueira sta scrivendo la sceneggiatura di un film Wonder Woman, e James Gunn ha iniziato a parlare di casting. Nulla è stato confermato, ma in precedenza ha dichiarato che pensa che Adrià Arjona sarebbe fenomenale nel ruolo. Ha anche commentato il fatto che il personaggio è a volte più alto di Superman nei fumetti.

Nei film di Patty Jenkins, laWonder Woman Amazon è stata interpretata da Gal Gadot, che è alta 178 centimetri (ancora sette centimetri più bassa di Henry Cavill). Ma se vogliono trovare qualcuno più alto dell'attuale Superman, David Corenswet, dovranno cercare bene, dato che è alto 193 centimetri.

Gunn ora dice in una conversazione su Threads con un fan che l'altezza dell'attrice che assumerà il ruolo di Wonder Woman non è importante:

"Non credo che l'altezza estrema sia il fattore più importante nel casting di WW. Questo è tutto ciò che ho detto anche prima. Non ho mai detto che non mi sentivo bene per il fatto che fosse più alta di Superman, ho solo detto che non sarebbe mai stato ciò che consideravo più importante nel suo casting".

Sembra probabile che non avremo un Wonder Woman corto nell'Universo DC, dopotutto, ma probabilmente possiamo dimenticare che è più alta di Superman. Almeno non è un fattore di cui lo stesso Gunn si preoccupa molto.