James Gunn e Zack Snyder si scontrano nell'ultimo episodio di Rick and Morty

HQ

James Gunn lancerà il suo adattamento di Superman venerdì, uno che sembra più vicino alla versione dei fumetti ed è più colorato della versione di Zack Snyder. Questo ha lasciato alcuni fan dei supereroi bloccati nella mentalità che si può apprezzare solo una versione o l'altra, con accese discussioni online.

Ma Gunn e Snyder sono buoni amici e Gunn ha usato Snyder come consulente su alcune questioni, ed entrambi ritengono che la faida non sia necessaria in quanto è perfettamente sanzionata per apprezzare entrambe le interpretazioni di Superman. Tuttavia, questo non ha impedito loro di parodiare se stessi nell'episodio di ieri sera di Rick and Morty (Stagione 8, Episodio 7), chiamato Ricker than Fiction.





Si danno molto da fare l'uno con l'altro, con Gunn che viene ritratto come una sorta di cattivo, cosa che ha fatto felicemente, secondo il produttore Scott Marder. Ha detto a Variety:

"Erano buoni sportivi. Entrambi questi ragazzi hanno in qualche modo insinuato che questo è lo spettacolo che guardano quando hanno dei tempi morti. Quindi erano entusiasti di poter far parte del mondo, e non c'erano resistenze o irritazioni. Semmai, ridevano di tutto ciò che gli lanciavamo addosso. C'erano probabilmente, francamente, ancora più scavi e cose più sciocche che avremmo potuto usare. Tutto quello che hanno fatto è stato riderci sopra".

L'episodio è uscito ora, ma puoi dare un'occhiata a un breve video clip qui sotto di Gunn e Snyder che si incontrano nella caffetteria della Warner.