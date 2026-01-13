James Gunn fornisce un aggiornamento sulla seconda stagione di Creature Commandos

HQ

Mentre molti considerano Superman come l'inizio del DC Universe, il primo progetto ad arrivare in questo mondo cinematografico rilanciato fu in realtà la serie animata Creature Commandos. Ha debuttato con forti reazioni da parte di fan e critiche e poco dopo è stato confermato che avrebbe avuto un secondo giro di episodi. Ma finora ci sono mancate molte informazioni riguardo a una seconda stagione, qualcosa che DC Studios il co-boss James Gunn sta cercando di rimediare.

Passando a Threads, il regista ha confermato che Creature Commandos: La seconda stagione è in produzione attiva e che i lavori di animazione sono in corso. Non è stata indicata una tempistica su quanto potrebbe volerci o anche su quando potrebbe avvenire la prima punta, ma Gunn ha condiviso alcune informazioni sulla trama e su quando saranno ambientati i prossimi episodi.

Quando gli viene chiesto se la seconda stagione si svolgerà prima o dopo gli eventi di Peacemaker: Stagione 2, Gunn esprime che avviene "dopo", il che significa che potremmo vedere come il cast malvagio affronti la minaccia di Salvation, e come si trovi intrappolati in un regno ostile e alieno senza speranza di fuga, come Peacemaker...

