James Gunn ha avuto una conversazione con Danielle Brooks sulPeacemaker grande colpo di scena della stagione 2

Abbiamo alcuni grandi spoiler per Peacemaker Stagione 2 qui, quindi se non sei coinvolto potresti voler distogliere lo sguardo. Come ora sappiamo, e come avevamo teorizzato per settimane prima, la Terra alternativa inPeacemaker cui si trova è in realtà guidata dai nazisti.

Questo non ha solo ripercussioni su Peacemaker stesso, ma vede anche Adebayo inseguito in un sobborgo illuminato dal sole da una banda di razzisti alla fine dell'episodio. Anche se questo è iniettato con l'umorismo stravagante di Peacemaker, James Gunn voleva assicurarsi che questo contenuto fosse accettabile da includere, e ha avuto una conversazione con l'attrice Danielle Brooks in anticipo a riguardo.

"Quando stavo scrivendo gli episodi per la prima volta e ho finito l'episodio, l'ho inviato a Danielle Brooks e abbiamo avuto una grande conversazione. Volevo assicurarmi che stesse bene con tutto", ha detto a GQ.

I nazisti non sono simpatici in alcun modo, davvero, e il colpo di scena entra in pieno effetto quando si vede come la gente della Terra alternativa tratta qualcuno come Adebayo. I fan sembrano essere contenti del colpo di scena, poiché sembra che Gunn abbia evitato un argomento che avrebbe potuto andare molto storto nel modo giusto.