James Gunn ha consultato Zack Snyder per parlare delle mutande di Superman

Prima del nuovo film Superman , molte persone erano molto curiose del nuovo costume che l'eroe avrebbe indossato. All'inizio, abbiamo avuto un'anteprima del logo, seguito dalla tuta in foto e poi in video. Se la versione del regista James Gunn è qualcosa su cui basarsi, sembra che volesse rimanere vicino al modello del fumetto, ma il percorso per arrivarci non è stato del tutto semplice.

In un'intervista a Fandango (grazie ComicBook.com), Gunn ha spiegato cosa voleva evitare e cosa vuole ottenere con la nuova tuta:

"L'unica cosa che sapevo è che non volevo che [l'abito] assomigliasse troppo a una maglietta bagnata. Non volevo avere muscoli incorporati nella tuta. Volevo creare un mondo in cui i metaumani esistessero davvero, ma anche che indossassero queste [tute] per vari motivi, e che fosse, in un certo senso, un'uniforme".

L'ultima versione cinematografica di Superman è stata notoriamente interpretata da Henry Cavill, che indossava un abito senza mutande. Gunn ha continuato dicendo di aver parlato con il creatore del precedente DCU, Zack Snyder, per parlare della biancheria intima di Superman:

"Una delle domande più grandi era: 'Avremmo avuto o non avremmo avuto bauli?' Ho parlato con Zack Snyder, che mi ha detto: 'Ho provato un miliardo di versioni diverse con i bauli, e alla fine della giornata, l'ho provato, ma non sono riuscito ad arrivarci'. E io mi sentivo esattamente allo stesso modo".

Cosa ne pensi, ti piace il nuovo Superman abito, o dovrebbe abbandonare gli slip?