James Gunn ha fatto un cameo in Peacemaker: Stagione 2

Venerdì scorso si è conclusa la seconda stagione di Peacemaker , che, come promesso, aveva una trama che portava all'imminente sequel di Superman Man of Tomorrow. Ma il ritmo è stato un po' più lento e nel complesso è sembrato più oscuro, il che ha portato a dibattiti online sul fatto che fosse un degno seguito dell'acclamata prima stagione.

In ogni caso, c'è una cosa un po' inaspettata che ora può essere considerata canonica nel DCU, ed è lo stesso capo del film DC James Gunn. Diversi utenti sui social media stanno ora sottolineando che Gunn è apparso in una delle scene finali dell'ultimo episodio della seconda stagione. Questi tipi di cameo non sono affatto rari nei film di supereroi e la leggenda della Marvel Stan Lee è apparsa in tutti i film del MCU per molto tempo.

Se il personaggio di James Gunn nell'universo DCU sia anche il capo del DCU è discutibile, ma è comunque un divertente easter egg.

L'hai beccato quando hai visto l'episodio?

James Gunn in visita a un evento di Superman a Londra.