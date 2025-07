James Gunn: "Peacemaker 2 è un seguito diretto di Superman"

HQ

Il nuovo universo DC, creato da James Gunn e Peter Safran, sembra essere partito alla grande con Superman. Sia i media che i visitatori del cinema sembrano soddisfatti e le vendite dei biglietti sono elevate.

Ma non sappiamo quando arriverà il sequel, e di recente potremmo dirvi che Wonder Woman sembra essere accelerato a discapito di Superman 2, quindi è probabile che si tratti di qualche anno. Non dovremo aspettare così a lungo per la continuazione, però. In realtà arriverà tra quasi un mese esatto.

Il 21 agosto, Peacemaker: Stagione 2 debutta, e quando Gunn è apparso nel podcast Happy Sad Confused, ha detto:

"Non tralasciare Peacemaker 2. Peacemaker 2 è il seguito diretto di Superman. Sai, abbiamo così tanti personaggi, c'è Rick Flag. Hawkgirl, Maxwell Lord, conosci Guy Gardner, quindi è il seguito diretto di Superman... "

E questo sembra eccitante, ovviamente, ma per rendere le cose ancora migliori conclude spiegando che la seconda stagione diPeacemaker, a differenza di Superman, sarà "molto R-Rated". Che è esattamente come lo vogliamo, giusto?