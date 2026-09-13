James Gunn risponde a una domanda dei fan su Tom Holland che potrebbe unirsi all'Universo DC

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Sebbene ci siano alcuni attori e star che hanno fatto il salto dalla Marvel alla DC (e occasionalmente da DC a Marvel nel senso inaspettato di "Cavillrine"), non vediamo spesso talenti che hanno lavorato per uno dei titani dei fumetti passare e unirsi all'altro, specialmente per quanto riguarda gli universi teatrali ancora attivi. Scarlett Johansson e Sebastian Stan interpreteranno ruoli nel prossimo The Batman - Parte 2, ma questo film è considerato un progetto Elseworlds, il che significa che non fa parte dell'Universo DC principale così com'è, sottolineando ulteriormente la mancanza di crossover tra il DCU e il pool di talenti dell'Universo Cinematografico Marvel.

Nonostante ciò sia il caso, i fan sono comunque desiderosi che le loro star preferite facciano il salto dall'MCU al DCU, incluso l'attuale fenomeno al botteghino Tom Holland.

In una domanda su Threads, un fan ha chiesto al co-boss dei DC Studios James Gunn se Holland potesse alla fine avere un ruolo nell'Universo DC, con alcune proposte riguardanti eroi più giovani come Beast Boy, Kid Flash, Aqualad e Mon-El. Gunn praticamente ha respinto questa proposta.

"Non sono sicuro che Tom trentenne voglia seguire Spider-Man con Aqualad."

Al momento, si pensa che Holland tornerà per almeno qualche altra apparizione nei panni di Peter Parker/Spider-Man, con la sua uscita dal personaggio probabilmente tra diversi anni. Questo significherebbe che qualsiasi ruolo nel DCU sarebbe ancora molto lontano, se Holland vorrà davvero seguire un ruolo così importante da supereroe con un altro ruolo simile.

Ti piacerebbe vedere Holland unirsi al DCU a un certo punto?