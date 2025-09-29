James Gunn rivela cheCreature Commandos il personaggio avrà un debutto live-action nel DCU

HQ

Con Peacemaker che rivela uno dei più grandi colpi di scena nella memoria recente nel suo ultimo episodio, James Gunn ha parlato di come è nata la Terra guidata dai nazisti in cui Chris si trova e delle implicazioni future che potrebbe fornire per il futuro del DCU.

Parlando con Entertainment Weekly, a Gunn è stato chiesto se una Terra piena di nazisti potrebbe portare all'introduzione di uno dei nostri assassini nazisti preferiti in G.I. Robot da Creature Commandos. "La risposta a questa domanda, che sarà tutto ciò di cui tutti parleranno da questa intervista, è sì, ma non necessariamente quando pensi di vederlo. Quindi non necessariamente nella stagione 2 di Peacemaker", ha detto Gunn.

Gunn ha anche parlato della rivelazione della svolta nazista e di come possa o meno essere stata influenzata dagli eventi del mondo reale. "Ovviamente ci sono stati più suprematisti bianchi neonazisti in prima linea nella nostra cultura, più che in passato, quindi sicuramente questo probabilmente ha una sorta di effetto su di me. Ma io non la penso così. Vengo davvero da un luogo di narrazione e da quello che è il viaggio di Christopher Smith", ha spiegato.

"Si tratta di questi personaggi e delle loro relazioni reciproche e di quello che è il loro destino come gruppo di amici. Per me, questo è il fulcro della stagione, e quali sono le lezioni che Peacemaker deve imparare su se stesso durante questo viaggio molto f---ed".

Quindi, niente G.I. Robot per ora, ma possiamo immaginare che ci saranno alcuni conflitti nazisti imminenti mentre Peacemaker cerca di fuggire dal suo nuovo universo negli episodi a venire.