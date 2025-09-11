James Gunn rivela la sua migliore scelta di casting di sempre come star di Supergirl

HQ

A James Gunn piace esaltare le sue star e condividere elogi entusiastici per gli attori con cui lavora. Questo è sempre stato il caso dei filmGuardians of the Galaxy, dove parla spesso della sua adorazione per Chris Pratt, Dave Bautista e molti del resto del cast. È stato anche veloce a commentare molte delle sue scelte di DC Universe casting, come John Cena, che elogia continuamente per i suoi sforzi come Peacemaker. Ma quale di queste star è la sua scelta di casting preferita fino ad oggi?

Nessuno in realtà. Durante un'apparizione su The Howard Stern Show, Gunn rivela la sua migliore scelta di casting fino ad oggi, ed è in realtà una star di cui vedremo molto di più il prossimo anno, anche se ha già fatto il suo debutto DC Universe.

Stiamo parlando di Milly Alcock, che sarà la Supergirl del DCU. Sarà la protagonista del film del 2026, che vedrà anche Jason Momoa nei panni di Lobo, e Gunn ha recentemente parlato della selezione di Alcock, aggiungendo quanto segue.

"Milly Alcock, che interpretaSupergirl, potrebbe essere il miglior casting che penso di aver mai fatto in tutta la mia vita. Penso che sia assolutamente sbalorditiva in questo film".

Vedremo se gli elogi di Gunn corrisponderanno l'anno prossimo, dato che Supergirl sarà presentato in anteprima nei cinema il 26 giugno 2026.