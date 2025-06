James Gunn rivela Superman runtime

HQ

Manca poco più di un mese a Superman di James Gunn. Dopo anni di attesa, i fan saranno presto in grado di sedersi su un sedile e guardare Supes volare in azione. Ora, sappiamo esattamente per quanto tempo dovrai rimanere su quel sedile e per quanto tempo funziona Superman.

In un post su Threads, il regista James Gunn ha confermato che il film durerà 2 ore e 9 minuti. "Compresi i crediti/post-crediti, la durata è di 2 ore e 9 minuti", ha scritto, rispondendo a un altro post che mostrava la durata nei teatri AMC degli Stati Uniti.

Gunn ha anche risposto a un fan che gli chiedeva se la Warner Bros. gli avesse chiesto di accorciare il film, dicendo che "non potevano nemmeno se volevano", dato che il film proviene dai DC Studios.

Questa durata di 2 ore e 9 minuti è un po' più lunga di quanto avessimo previsto in precedenza, con previsioni che guardano a 2 ore e 2 minuti. Forse i sette minuti in più sono comprensivi di crediti e scene post-crediti, il che non sembra troppo inverosimile.

Superman arriva nelle sale l'11 luglio.