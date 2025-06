James Gunn si aspetta di vedere molto presto la sceneggiatura The Batman - Part II

HQ

Nonostante sia stato posticipato a più di due anni da oggi, The Batman - Part II ha ancora un sacco di persone entusiaste per il suo eventuale arrivo. Il sequel di The Batman di Matt Reeves del 2022 sembra di particolare interesse per un certo James Gunn, attuale co-capo dei DC Studios.

Parlando con Entertainment Weekly in vista della premiere di Superman il mese prossimo, Gunn ha parlato brevemente di The Batman - Part II. "Quello che Matt sta facendo è ancora molto importante, nonostante tutte le storie dicano il contrario", ha detto. "Dovremmo vedere quella sceneggiatura a breve, e non vedo l'ora".

Sembra quindi che, forse in origine essendo il piano che la Gotham di Matt Reeves si sarebbe tenuta alla larga dal DCU, potrebbero esserci alcuni collegamenti da qualche parte lungo la strada. Dopotutto, ha un po' più senso che avere due Batman in giro. Naturalmente, questa è solo una speculazione, e anche se fosse vera, è improbabile che avremmo un'anticipazione di un cameo di Batman in un futuro film DCU, poiché James Gunn ha rivelato che farà solo scene post-crediti come il MCU se hanno senso.

"La cosa più importante sono le storie specifiche", Ha detto Gunn. "C'è anche una storia molto più grande che stiamo raccontando e che richiederà un po' più di tempo per essere raccontata".

The Batman - Part II uscirà il 1° ottobre 2027.