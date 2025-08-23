James Gunn si esibisce in un'altra iconica danza di apertura Peacemaker

HQ

L'introduzione assolutamente deliziosa di James Gunn per la prima stagione di Peacemaker, in cui il cast ha ballato su "Do You Wanna Taste It" di Wig Wam, ci ha fatto innamorare perdutamente della serie fin da subito. Naturalmente, noi (e molti altri fan) avremmo preso in considerazione l'idea di ribellarci se la banda non fosse tornata con un altro numero coreografato nella seconda stagione, ma per fortuna non è necessario.

La nuovissima stagione di Peacemaker, che ha debuttato ieri su HBO Max, arriva con una nuova sequenza di titoli in cui il cast mostra ancora una volta le loro mosse. Questa volta, ballano sulle note di "Oh Lord" di Foxy Shazam, portando la stessa energia assurda e impassibile che ha reso l'originale un classico istantaneo. Puoi dare un'occhiata tu stesso alla nuova introduzione nel video qui sotto e stai tranquillo: è altrettanto affascinante, ridicolo e indimenticabile come il primo.

Pensavate che l'intro della prima stagione fosse al culmine? Stiamo per alzare il livello! 🤘

La nuovissima sequenza dei titoli di Peacemaker Stagione 2 è qui! Una danza fresca con tutti i volti familiari, le mosse malate e la musica epica che rendono speciale una Peacemaker sequenza di titoli.