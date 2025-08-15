James Gunn spiega la velocissima uscita digitale di Superman

HQ

Superman sta volando nei salotti delle persone a velocità record: poco più di un mese dopo la sua prima nelle sale, il film è ora disponibile per l'acquisto digitale negli Stati Uniti. La decisione di renderlo disponibile così rapidamente sembra essere stata accolta bene dai fan, anche se il rapido passaggio al digitale potrebbe leggermente rosicchiare i guadagni al botteghino. Ma per James Gunn è stata una mossa semplice e logica.

In un'intervista con Screen Rant, ha spiegato che era tutta una questione di tempismo per l'uscita di Superman per allinearsi con la nuova stagione di Peacemaker, dal momento che le due cose sono collegate.

"Beh, è molto complicato, ma la verità è che è a causa di Peacemaker. All'inizio pensavo che Peacemaker sarebbe uscito il mese prossimo. C'erano molte cose che sfuggono al nostro controllo, quindi Peacemaker sta uscendo ora. Alla fine della giornata, volevo che tutti fossero in grado di vedere Superman che volevano, anche quelle persone che non potevano andare a teatro prima di Peacemaker. E questa è davvero la ragione".

La nuova stagione di Peacemaker arriva il 21 agosto. Non si sa ancora esattamente quando Superman uscirà digitalmente al di fuori degli Stati Uniti, quindi per ora, l'unico modo per vedere l'eroe ad alta quota abbattere i cattivi all'estero è sul grande schermo.