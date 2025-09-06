James Gunn sta ancora lavorando alla serie di Amanda Waller

HQ

Ora che la DC Universe è in pieno svolgimento, con Creature Commandos, Superman e Peacemaker: la Stagione 2 è in arrivo, l'attenzione si sta spostando costantemente verso il futuro. Sappiamo che Supergirl arriverà nel 2026, che Clayface è in produzione e che ci sono anche una lista di altri progetti in lavorazione, ma che dire dello spin-off di Amanda Waller in stallo ?

Dopo essere apparsa più di recente in Creature Commandos, ci aspettavamo che Viola Davis riprendesse il suo ruolo di capo senza fronzoli nel suo show, ma sono passati anni da quando è stato promesso per la prima volta e non c'è stato alcun movimento per molto tempo.

Ora, James Gunn ha parlato con People per chiacchierare un po' del progetto, spiegando che è ancora in fase di sviluppo ma che sta richiedendo più tempo del previsto.

"Ci stiamo lavorando, quindi vedremo cosa succede. Alcune cose si sono mosse più velocemente di altre. Waller non è stato il più veloce. Ma non vedo l'ora di vedere Viola indossare di nuovo i pantaloni Waller".

Quindi, dovremmo aspettarci di più da Davis nei panni di Waller, una delle poche scintille luminose nel DC Extended Universe, ma quando esattamente rimane poco chiaro. Forse altri ruoli cameo sono in programma prima che lei ottenga il suo tanto atteso spin-off.