James Gunn su Batman: "È un maniaco"

Sappiamo tutti cheSuperman l'ultima uscita del nuovo capo della DC James Gunn, è un film per famiglie più luminoso, più felice e più spensierato rispetto all'oscurità nera delle opere di Snyder in particolare. Gran parte del calore, dice Gunn, deriva dal fatto che ha fatto progettareSuperman allo studio un costume che assomiglia al vecchio fumetto. Con la biancheria intima rosso vivo all'esterno. La versione di Gunn sarebbe stata "coccolosa" e facile da apprezzare. Sarebbe semplicemente l'opposto di spaventoso.

"Il pensiero che ho sempre avuto è stato: Superman deve essere abbracciabile. E c'è qualcosa in questa tuta che è disarmante", ha detto Gunn (via Comicbook.com)

Aggiunge poi che avrebbe pensato il contrario se avesse fatto Batman, perché quel personaggio è il cavaliere delle tenebre.

"Anche con Batman, se stessi facendo Batman, ci entrerei dentro. Ad esempio, Batman è un fottuto maniaco. Indossa un costume da pipistrello spaventoso ed esce e cerca di spaventare le persone".

Maniaco!