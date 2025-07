James Gunn: Superman è influenzato dal "sentimento anti-americano in tutto il mondo in questo momento"

HQ

Proprio ieri, abbiamo riferito che Superman continua a performare eccezionalmente bene al botteghino ed è sulla buona strada per diventare un successo significativo. Tuttavia, sembra che stia andando significativamente meglio negli Stati Uniti che all'estero, e in un'intervista con Rolling Stone, il capo del cinema DCSuperman e regista James Gunn ha commentato questo fatto, dicendo che le cose si stanno ancora muovendo nella giusta direzione all'estero e che il film è stato un successo in mercati come il Regno Unito:

"Stiamo sicuramente ottenendo risultati migliori a livello nazionale rispetto a quello internazionale, ma anche a livello internazionale stiamo aumentando e abbiamo numeri davvero buoni nei giorni feriali allo stesso modo in cui lo siamo noi. Quindi, ovviamente, il passaparola è molto positivo sia qui che altrove. Che è la cosa che dovevamo fare di più. Allo stesso tempo, ci sono alcuni paesi in cui sta andando davvero bene. Brasile e Regno Unito".

Gunn spiega la ragione della grande differenza tra gli Stati Uniti e il resto del mondo dicendo che Superman non è così iconico ovunque per cominciare - ma sembra anche implicare indirettamente che l'attuale governo degli Stati Uniti ha parte della colpa:

"Superman non è un prodotto conosciuto in alcuni luoghi. Non è un supereroe molto conosciuto in alcuni posti come lo è Batman. Questo influisce sulle cose. E influisce anche su cose che abbiamo una certa quantità di sentimento anti-americano in tutto il mondo in questo momento. Non ci sta davvero aiutando".

Anche se sembra esserci un crescente interesse per laSuperman nel resto del mondo, cosa pensa delle teorie di Gunn sul perché il film stia ancora andando meglio a livello nazionale?