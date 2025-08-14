James Gunn svela ufficialmente la saga di Superman

HQ

James Gunn ha annunciato che sta sviluppando quella che chiama la saga diSuperman e ha già fatto grandi passi avanti verso il lavoro sul prossimo film.

Parlando con The Hollywood Reporter alla premiere di Peacemaker, Gunn ha detto che entrerà in produzione, si spera un po' presto. "Ho già finito il trattamento per la prossima storia di quella che chiamerò la saga diSuperman. Il trattamento è fatto, il che significa un trattamento molto, molto elaborato. Ci sto lavorando e spero di entrare in produzione non troppo lontano da oggi", ha detto.

Superman appena uscito a luglio, ma sembra che Gunn non stia perdendo tempo nello sviluppo della prossima storia per il pilastro centrale del suo DCU. In questo momento, il prossimo obiettivo per l'universo è Peacemaker, che Gunn ha anche detto si lega a Superman e ad altri progetti DCU.

"E' una parte importante, sicuramente Superman porta direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman porta a questo show e poi abbiamo l'impostazione di tutto il resto del DCU in questa stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante. ", ha aggiunto.

La stagione 2 di Peacemaker arriva il 21 agosto.