James Harren ci racconta del "lavoro d'amore" di Rumble e di come la stranezza sia colpa dell'autore John Arcudi

HQ

Gli appassionati di fumetti e grafici hanno probabilmente una certa familiarità con la serie Rumble e la storia eccentrica e su larga scala che sembra raccontare. Proveniente dall'autore John Arcudi e dall'illustratore James Harren, quella stessa serie è diventata un classico moderno, ma com'è stato lavorarci in primo luogo?

Abbiamo parlato con Harren in un'intervista su Comicon Napoli, dove ci ha raccontato tutto del "lavoro d'amore" che è stato necessario per realizzarlo e anche di come la "stranezza" non sia colpa sua.

«Sì, Rumble, voglio dire, è stato un lavoro d'amore» disse Harren. "È stata davvero un'idea di John Arcudi. È nel business da sempre. È, credo, uno dei migliori scrittori di fumetti che l'America abbia. Un sogno totale con cui lavorare. Sì, voglio dire, voglio dire che la stranezza è colpa sua, ma credo di averla disegnata io, quindi non l'ho centrata così bene, immagino.

"Ma no, è un'idea così folle. Mi piace che abbia preso qualcosa... Una storia così epica, mitologica, mostruosa, su larga scala, ed è molto radicata e molto umana. E John non rifugge dalle nostre fragilità e dalla questione della condizione umana. È uno dei migliori".

Abbiamo anche chiesto a Harren della sua idea, Ultramega, e com'è stato scrivere e illustrare quel lavoro insieme a Dave Stewart.

"Voglio dire, il fatto che qualcuno fosse disposto a leggerlo, è solo... Sono molto grato per questo", ha dichiarato Harren. "È stato fantastico. Questa è stata la prima volta che ho scritto e disegnato per me stesso, che è qualcosa che mi innervosiva molto, e il fatto che la gente lo stia accogliendo così bene, specialmente il pubblico italiano, i fan sono stati incredibili. È solo, sono molto, molto onorato da questo. Le reazioni sono state incredibili".

Puoi vedere l'intervista completa con Harren qui sotto, disponibile con i sottotitoli localizzati.