James Marsden apparirà in Your Friends and Neighbors: Stagione 2

La prima stagione di Apple TV+ di Your Friends and Neighbors ha recentemente preso il via, iniziando una storia che ci ha colpito molto, come potete leggere nella nostra recensione. La prima stagione dello show continuerà ad andare in onda per quasi due mesi, dopodiché dovremo aspettare la seconda stagione. La buona notizia è che arriverà una seconda serie di episodi, dato che è stato dato il via libera già nel novembre 2024, e ora conosciamo una star che si unirà a Jon Hamm, Olivia Munn e al resto dell'eloquente e ricca troupe.

James Marsden, di Westworld, Sonic the Hedgehog, X-Men, e naturalmente il potente Hop, si uniranno al cast Your Friends and Neighbors ' per la seconda stagione. Variety lo ha confermato, ma non condivide alcuna informazione sul ruolo che la star di Anchorman, 30 Rock, e forse più famoso, My Little Pony: A New Generation occuperà nella serie drammatica.

Per quanto riguarda il debutto della seconda stagione di Your Friends and Neighbors ', che vedrà la partecipazione di PAW Patrol: The Movie, Boss Baby e Paradise alumni Marsden, nel 2026 sembra un'ipotesi ragionevole.