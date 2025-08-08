James Marsden descrive il ritorno "speciale" per Cyclops in Avengers: Doomsday

HQ

Avengers: Doomsday sta riportando in auge molti vecchi preferiti del passato della Marvel. Robert Downey Jr. sta tornando con un nuovo personaggio sotto forma di Dottor Destino. Sir Ian McKellen è tornato nei panni di Magneto e James Marsden sta tornando in Ciclope.

Parlando con Vanity Fair, Marsden ha rivelato com'è tornare a immedesimarsi in un personaggio che non interpreta da 20 anni. "Sto diventando un po' lungo nel tempo per indossare il costume da supereroe", ha detto. "Ero emozionato perché fai parte di qualcosa di gigantesco, e ho passato 20 anni ad ascoltare le persone che dicevano: 'Quando torni? Quando torni? Torni?" Sono morto. Beh, forse no. Avrò difficoltà a farmi i vestiti se aspettassero un altro paio d'anni".

"Quindi è stato uno spasso. Lo ha fatto davvero. È stato un bel ritorno a casa per un ruolo che mi ha davvero messo sulla mappa. È stato il primo vero progetto evento di cui ho mai fatto parte, e un personaggio molto amato, questa icona dei fumetti. E quindi tornare in quel ruolo è stato piuttosto speciale", ha continuato.

Considerando le dimensioni del cast, non siamo sicuri di quanto individui come Marsden saranno presenti nel film, ma con un focus sul ritorno degli X-Men di un tempo, possiamo immaginare che la squadra avrà un discreto tempo sullo schermo nel suo complesso.

Avengers: Doomsday uscirà il 18 dicembre 2026.