James Marsden fa un'impressione simile a Gatsby nel secondo episodio di Your Friends & Neighbors

HQ

È quasi ora che la serie drammatica Apple TV Your Friends & Neighbors torni per la sua seconda stagione. Dopo un primo gruppo di episodi che si è rivelato un vero successo e ha rapidamente ottenuto un rimpianto di seconda stagione che ha iniziato a girare quasi subito, il prossimo giro di episodi inizierà il 3 aprile, quando Jon Hamm tornerà nel ruolo principale di un ex gestore di hedge fund che, pur avendo una brutta sfortuna, si rivolge al furto come modo per sostenere il suo stile di vita costoso ed elegante.

Il prossimo capitolo della storia più ampia esplorerà come la Coop di Hamm continui a rapinare e rubare e come i suoi piani vengano messi sotto ulteriore pressione quando il nuovo personaggio di James Marsden arriva e scopre oscuri segreti, apparendo però come l'immagine dello sfarzo con uno stile di vita in stile Gatsby del Grande.

La sinossi dello show spiega: "Dopo essere stato licenziato in disgrazia, Andrew "Coop" Cooper (Hamm), un gestore di hedge fund ancora alle prese con il recente divorzio, ricorre a rubare dalle case dei suoi vicini nell'estremamente benestante Westmont Village, solo per scoprire che i segreti e le relazioni nascoste dietro quelle facoltà ricche potrebbero essere più pericolosi di quanto avesse mai immaginato."

Puoi vedere il trailer del secondo giro di episodi qui sotto e, per quanto riguarda la data di debutto, come detto sopra, è fissata per il 3 aprile.