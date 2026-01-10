James Wan è interessato a dirigere un film su Avatar

HQ

Ora che Avatar: Fire & Ash è arrivato e il prossimo capitolo della serie arriverà almeno a dicembre 2029, la domanda è se James Cameron, 71 anni, continuerà a essere la forza creativa al timone dei film o se invece passerà il testimone ad altri.

Supponiamo che Cameron rimarrà al timone, ma se si facesse da parte, chi prenderebbe il suo posto? Parlando recentemente con Screen Rant, il veterano dell'horror James Wan ha dichiarato che vorrebbe provare a leggere i film Avatar.

"Non ho fatto Avatar. Sì, se potessi mettermi una buona con James Cameron, mi piacerebbe provarci."

Forse non è il primo regista che i fan individuerebbero come responsabile di Avatar, soprattutto considerando i suoi recenti sforzi registici di Insidious, The Conjuring e Malignant. Tuttavia, ha anche creato i due Aquaman film con Jason Momoa, quindi regni fantastici e un'enfasi sull'acqua sono nel suo campo.

Chi vorresti vedere direttamente Avatar 4 ?