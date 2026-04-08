James Wan ha intenzione di "continuare a svuotare" il suo adattamento Call of Cthulhu

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È un momento davvero perfetto per essere fan di tutto ciò che riguarda l'horror lovecraftiano, soprattutto nel mondo dei videogiochi dove ci sono tantissimi titoli in arrivo, tra cui Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound: Omen of Cthulhu, Call of the Elder Gods, The Sinking City 2 e molto, molto altro.

L'horror lovecraftiano è meno comune nel mondo del cinema e della TV, ma l'esperto horror James Wan spera di cambiare presto questo aspetto realizzando un adattamento di Call of Cthulhu, un progetto che sta cercando di far decollare da molto tempo. Non sta andando particolarmente bene per Wan, ma non si arrende, cosa che ha accennato recentemente in un'intervista a ScreenRant.

Quando gli è stato chiesto dello stato attuale del suo adattamento Call of Cthulhu, Wan ha spiegato che "voleva farlo da un po'" ma che questi film sono "molto difficili da provare a far decollare" perché "non sono film a buon mercato." Per fortuna, Wan ha concluso spiegando che "continuerà semplicemente a lavorarci a poco a poco."

In sostanza, non trattenere il respiro su questo progetto, ma non arrenderti nemmeno ancora.