James Wan produrrà un nuovo Paranormal Activity film

Blumhouse sta cercando di continuare ad ampliare la sua gamma di progetti e franchise horror, dato che ora è stato riportato da The Hollywood Reporter che un altro film Paranormal Activity è in arrivo, in collaborazione tra Blumhouse e Atomic Monster, la casa di produzione gestita dal veterano dell'horror James Wan.

Il film sarà cofinanziato e co-distribuito da Paramount, con il colosso della produzione considerato anche il distributore del film, mentre Oren Peli, che ha realizzato il film Paranormal Activity del 2007 pur essendo praticamente una miseria per il suo lavoro, sarà anch'egli il produttore.

Secondo il rapporto, questo film è considerato una priorità per Paramount, Blumhouse e Atomic Monster, il che significa che potrebbe non passare molto tempo prima che sentiremo parlare del cast definitivo, della trama e dei piani per la prima. Al momento, nulla di simile è stato condiviso, ma la cosa fondamentale da notare è che se ti piace la serie horror found-footage, prima o poi tornerà in piedi di forza.