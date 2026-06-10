James Woods ha appena stuzzicato una Hades rappresaglia in Kingdom Hearts IV ?

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I fan aspettano da anni e anni qualsiasi aggiornamento significativo su Kingdom Hearts IV, e alla presentazione del Nintendo Direct di ieri, abbiamo finalmente avuto proprio questo, quando il progetto è riapparso, ha presentato un nuovo trailer e ha confermato che sarebbe stato lanciato su Switch 2 "al lancio", in qualunque momento accadrà. Non abbiamo alcuna idea della finestra di lancio, il che significa che potrebbe essere nel 2027 o forse anche oltre, ma il fatto che il gioco sia comparso sembra suggerire che sia più vicino che più lontano.

Parlando di Kingdom Hearts IV, ci mancano anche molte informazioni precise su quali personaggi Disney appariranno nel gioco. Il trailer era principalmente incentrato su Sora e alcune delle altre icone umane, ma Paperino e Pippo sono apparsi brevemente, il che significa che sappiamo che queste due leggende saranno presenti.

Oltre a questo, un personaggio che sembra probabile per una comparsa è Ade. Il cattivo di Ercole potrebbe essere in programma, e lo diciamo mentre l'attore americano James Woods ha preso in giro i social media il suo coinvolgimento in Kingdom Hearts IV.

"Potrei avere qualche conoscenza interna su questo. Dico solo che è fantastico, e forse uno dei migliori della serie."

Woods ha doppiato Ade nel film d'animazione ma anche in molti videogiochi, non ultimi Kingdom Hearts III e Disney Speedstorm. Naturalmente, questa affermazione suggerisce che Hades tornerà per KH4, perché altrimenti Woods avrebbe avuto informazioni privilegiate sul prossimo titolo?

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