Jane Goodall su Trump, Musk, Putin, Xi, Netanyahu: "Metteteli tutti su una delle astronavi di Musk e mandateli via"

Pochi giorni fa, il mondo ha ricevuto la triste notizia della scomparsa di Jane Goodall. Ora, in un'intervista postuma a Netflix, la famosa primatologa ha scherzato sul fatto che avrebbe mandato Trump, Musk, Putin, Xi e Netanyahu in un viaggio di sola andata nello spazio.

Registrata all'inizio di quest'anno e pubblicata dopo la sua morte, l'intervista cattura Jane Goodall che riflette sul potere e l'aggressività, tracciando parallelismi tra i leader politici e gli scimpanzé maschi alfa, la sua area di competenza.

Con la calma e l'arguzia che la contraddistinguono, Jane Goodall ha nominato Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Putin, Xi Jinping e Benjamin Netanyahu tra coloro che avrebbe "lanciato" in orbita. Di seguito, ovviamente, potete trovare il video completo con quello che ha detto.

"Ci sono persone che non mi piacciono, e mi piacerebbe metterle su una delle astronavi di Musk e mandarle tutte sul pianeta che è sicuro di scoprire", Jane Goodall dice all'intervistatore Brad Falchuk durante l'intervista rivelatrice di 55 minuti.

Quando le è stato chiesto se Musk e Trump sarebbero stati tra quelli che avrebbe mandato via: "Oh, assolutamente. Sarebbe stato il padrone di casa. Potete immaginare chi avrei messo su quell'astronave. Insieme a Musk ci sarebbero Trump e alcuni dei suoi veri sostenitori", ha detto.

"E poi metterei [il presidente russo Vladimir] Putin e metterei il presidente [cinese] Xi. Metterei certamente [il primo ministro israeliano Benjamin] Netanyahu e il suo governo di estrema destra. Metteteli tutti su quell'astronave e mandateli via".