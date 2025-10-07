Jane Goodall su Trump, Musk, Putin, Xi, Netanyahu: "Metteteli tutti su una delle astronavi di Musk e mandateli via"
Nell'intervista Netflix rilasciata poco dopo la sua morte, Jane Goodall suggerisce di inviare questi cinque leader in un viaggio di sola andata nello spazio.
Pochi giorni fa, il mondo ha ricevuto la triste notizia della scomparsa di Jane Goodall. Ora, in un'intervista postuma a Netflix, la famosa primatologa ha scherzato sul fatto che avrebbe mandato Trump, Musk, Putin, Xi e Netanyahu in un viaggio di sola andata nello spazio.
Registrata all'inizio di quest'anno e pubblicata dopo la sua morte, l'intervista cattura Jane Goodall che riflette sul potere e l'aggressività, tracciando parallelismi tra i leader politici e gli scimpanzé maschi alfa, la sua area di competenza.
Con la calma e l'arguzia che la contraddistinguono, Jane Goodall ha nominato Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Putin, Xi Jinping e Benjamin Netanyahu tra coloro che avrebbe "lanciato" in orbita. Di seguito, ovviamente, potete trovare il video completo con quello che ha detto.
"Ci sono persone che non mi piacciono, e mi piacerebbe metterle su una delle astronavi di Musk e mandarle tutte sul pianeta che è sicuro di scoprire", Jane Goodall dice all'intervistatore Brad Falchuk durante l'intervista rivelatrice di 55 minuti.
Quando le è stato chiesto se Musk e Trump sarebbero stati tra quelli che avrebbe mandato via: "Oh, assolutamente. Sarebbe stato il padrone di casa. Potete immaginare chi avrei messo su quell'astronave. Insieme a Musk ci sarebbero Trump e alcuni dei suoi veri sostenitori", ha detto.
"E poi metterei [il presidente russo Vladimir] Putin e metterei il presidente [cinese] Xi. Metterei certamente [il primo ministro israeliano Benjamin] Netanyahu e il suo governo di estrema destra. Metteteli tutti su quell'astronave e mandateli via".