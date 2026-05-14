Jannik Sinner batte il record di Novak Djokovic con 32 vittorie consecutive al Masters 1.000

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Jannik Sinner ha sconfitto Andrey Ruvlev nei quarti di finale degli Open d'Italia, 6-2, 6-4, battendo il record di Novak Djokovic di più vittorie consecutive nei tornei Masters 1.000: 32 vittorie, una serie iniziata lo scorso anno, quando Sinner aveva vinto il Paris Masters. Da allora, Sinner ha vinto l'Indian Wells 2026, il Miami Open 2026, il Monte-Carlo Masters e il Madrid Open. È a due partite dal diventare il primo giocatore nella storia a vincere sei titoli consecutivi del Masters 1000.

L'ultima sconfitta di Sinner in un torneo Masters 1000 è stata al Rolex Shanghai Masters 2025 in ottobre, quando si è ritirato durante il set decisivo del suo incontro al terzo turno contro Tallon Griekspoor. Il precedente record era di 31 vittorie, detenuto da Djokovic nel 2011, tra Indian Wells e la finale di Cincinnati. Djokovic aveva anche il precedente record di 30 vittorie, tra il 2014 e il 2015.

Sinner ha raggiunto anche un altro traguardo: il secondo giocatore dopo Rafa Nadal nel 2010 e 2011 a raggiungere le semifinali nei primi cinque eventi Masters 1000 di una stagione. Con un record di 34-2 in questa stagione, le uniche sconfitte di Sinner sono state in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic e ai quarti di finale del Qatar Open contro Jakub Mensik.

Sinner affronterà il vincitore della partita di questo pomeriggio tra Martín Landaluce e Daniil Medvedev, mentre Casper Ruud e Luciano Darderi affronteranno nell'altra semifinale.