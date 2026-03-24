Jannik Sinner batte un nuovo record di vittorie con un'altra schiacciante vittoria a Miami

HQ

Jannik Sinner non rallenta e lunedì ha sconfitto Corentin Moutet 6-1, 6-4 qualificandosi per gli ottavi di finale del Miami Open, una vittoria che ha segnato un traguardo incredibile per Sinner: vincere 26 set consecutivi al Masters 1.000.

Sinner batte il record detenuto da Novak Djokovic, 24 set consecutivi, vinto tra Indian Wells e Monte-Carlo 2016, e il record di Alcaraz di 21 set tra Indian Wells e Miami 2023.

L'italiano, numero 2 al mondo, si avvicinerà alla vetta della classifica ATP dopo l'eliminazione di Alcaraz domenica. Nonostante la sconfitta nelle semifinali degli Australian Open, Sinner ha conquistato gli ultimi due eventi Masters 1.000 nel singolare maschile: Parigi nel novembre 2025 e Indian Wells il mese scorso. Ha vinto 13 partite consecutive nel livello Masters 1.000 e punta al terzo titolo consecutivo, che sarebbe anche il suo secondo quest'anno.

Sinner affronterà prossimamente Alex Michelsen negli ottavi di finale, martedì 24 marzo non prima delle 21:00 CET, 20:00 GMT.