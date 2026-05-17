Jannik Sinner completa il "Career Golden Masters" a Roma e continua il 2026 perfetto

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A questo punto nessuno sorprende, ma Jannik Sinner ha vinto un altro titolo Masters 1.000, dominando la stagione di terra battuta e battendo tutti i record ATP. La sua vittoria per 6-4, 6-4 contro Casper Ruud domenica è la sua sesta consecutiva al Masters 1.000, quinta quest'anno.

Durante la sua carriera, è il suo primo titolo a Roma e diventa il secondo giocatore nella storia (e a 24 anni, di gran lunga il più giovane) a completare il Golden Masters della carriera, avendo conquistato tutti e nove i titoli ATP Masters 1000: Djokovic ha raggiunto l'impresa dopo aver vinto Cincinnati nel 2018.

Un'altra impresa incredibile lo paragona a Rafa Nadal, diventando il secondo uomo a conquistare tutti e tre i titoli ATP Masters 1000 su terra battuta (Monte-Carlo, Madrid e Roma) in una sola stagione dall'inizio della serie nel 1990. Nadal ci ha raggiunto nel 2010, concludendo con una vittoria a Roland Garros, un altro titolo che Sinner punta a conquistare per la prima volta quest'anno, beneficiando dell'assenza di Carlos Alcaraz per infortunio.