Jannik Sinner crede che i tennisti non stiano ricevendo il rispetto che meritano

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Il numero 1 mondiale del tennis Jannik Sinner ha fatto eco alle proteste dei migliori tennisti dell'ATP e della WTA, organizzati dietro un'alleanza informale chiamata Project RedEye, chiedendo ai Grand Slam, in particolare al Roland Garros, premi in denaro migliori, considerando che l'aumento di quest'anno è inferiore a quanto dovrebbe essere dato l'incremento dei ricavi del torneo.

Interrogato sulle proteste in una conferenza stampa prima del suo debutto agli Open d'Italia, Sinner è stato titubante riguardo alla convinzione di Aryna Sabalenka che i giocatori boicotteranno uno dei Grand Slam a un certo punto, dicendo che è "difficile da dire", ma ha detto che i tennisti non stanno ricevendo il rispetto che meritano.

"È più una questione di rispetto. Penso che diamo molto più di quanto stiamo ricevendo in cambio. Non è solo per i migliori giocatori - è per tutti noi giocatori, sia maschili che femminili", sosteneva Sinner. "I primi 10 uomini e le prime 10 donne, abbiamo scritto una lettera e non è bello che dopo un anno non siamo nemmeno vicini a una conclusione su ciò che vorremmo avere.

"Parlando di altri sport, se i migliori atleti inviano lettere importanti, credo davvero che entro 48 ore non solo si abbia una risposta, ma anche una riunione."

Novak Djokovic, il cui sindacato ha lanciato una protesta simile lo scorso anno, che ha portato ad aumenti dei premi agli US Open e agli Australian Open (anche se Djokovic ha poi lasciato l'organizzazione che aveva fondato), non fa parte del Project RedEye, ma gli piace "il fatto che ci siano più discussioni su questo. Deve essere perché la posizione dei giocatori non è quella che dovrebbe essere con gli slam, con i tour."