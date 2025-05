Jannik Sinner diventa il primo sportivo d'élite ad essere accolto da Papa Leone XIV

HQ

Jannik Sinner, numero 1 del mondo di tennis, è tornato alla competizione la scorsa settimana dopo un'assenza di tre mesi. Per caso, o per destino, è accaduto nello stesso momento in cui è stato eletto un nuovo Papa a pochi chilometri dal Foro Italico dove si gioca l'Open d'Italia. E Leone XIV, a quanto pare, è un grande appassionato di tennis.

Aveva quindi senso che uno dei primi ricevimenti ufficiali per il nuovo Pontefice fosse stato con lo stesso Sinner, insieme alla sua famiglia e al presidente della Federazione Italiana Tennis, Alberto Binaghi. Secondo Vatican News, il Papa "ha chiesto alcuni consigli sportivi".

Secondo l'agenzia di stampa EFE, il 69enne Papa e il tennista 23enne hanno scherzato sul fatto di aver colpito alcune palle. A quanto pare, Leone XIV aveva già fatto il classico gioco di parole tra il nome dell'italiano e la parola 'peccatore', cosa che non sembrava infastidire il campione, che domani giocherà un duro quarto di finale contro Casper Ruud, campione del Madrid Open, agli Internazionali BNL d'Italia.

Robert Prevost ha precedentemente detto che si considera "un giocatore piuttosto dilettante", ma forse non troverà molto tempo per giocare con tutto il lavoro che deve fare ora...